La familia de una paciente fallecida en el hospital Trueta (Girona) cobrará una indemnización

Archivo - Fachada y entrada de Urgencias del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia 10 de Barcelona ha homologado un acuerdo entre la Asociación 'El defensor del paciente' en Catalunya y la aseguradora Relyens, que tendrá que indemnizar a la familia de una paciente que murió a consecuencia de la colocación de un catéter en el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona en 2022, según el auto consultado por Europa Press.

La aseguradora, como responsable civil del hospital y de los profesionales sanitarios, tendrá que abonar 58.500 euros a los 3 hijos de la fallecida, que tenía 73 años en el momento de la muerte.

Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2022, cuando la paciente acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Trueta tras ser derivada por el hospital de su localidad para ser evaluada e intervenida quirúrgicamente.

Dos días después, el 24 de noviembre, poco después de que se informara a los hijos sobre una evolución favorable, la mujer sufrió una parada cardiorresporatoria que requirió de la ejecución inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos, logrando recuperar los signos vitales.

Fue al realizarle un TAC cuando se constató que un catéter venoso central le había perforado el ventrículo derecho y, pese a intervenirla de nuevo, la paciente falleció el 30 de noviembre de 2022 a causa de este procedimiento médico y no el diagnóstico inicial que motivó su ingreso hospitalario.