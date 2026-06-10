Faulí (Sagrada Familia) afirma que Gaudí se sentiría "satisfecho" con la Torre de Jesucristo

Archivo - Vista de la Basílica de la Sagrada Familia - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, ha afirmado que el arquitecto del templo Antoni Gaudí se sentiría "satisfecho" con la bendición de la Torre de Jesucristo que el Papa León XIV hará la tarde de este miércoles y porque vería que su proyecto se está haciendo realidad.

En declaraciones a '3Cat' junto a la arquitecta italiana Chiara Curti, ha asegurado que históricamente "siempre ha habido una voluntad de avanzar, de tirar hacia adelante, de seguir la construcción, pese a las dificultades de cada momento".

Ha explicado que su satisfacción se vería reforzada al ver que las obras avanzan con las aportaciones de los visitantes a partir de los donativos.

Ha añadido que, pese a convertir la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo gracias a la Torre de Jesucristo (172,5 metros), Gaudí no quería que fuera más alta que la montaña de Montjuïc: "Consideraba que la obra del hombre no podía superar la de Dios".

Por su parte, Curti ha añadido que Gaudí entendió que para construir una iglesia tenía que "entender y practicar la fe".