La Federació Catalana de Voluntariat Social se incorpora a la Aliança Catalunya 2030

Firma de la incorporación de la Federació Catalana de Voluntariat Social a la Aliança Catalunya 2030 - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana de Voluntariat Social, plataforma de referencia del voluntariado social en Catalunya, se ha incorporado este martes al 'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya' y se ha convertido en miembro de la Aliança Catalunya 2030, que ya cuenta con 98 organizaciones públicas y privadas, informa la Generalitat este martes en un comunicado.

Esta incorporación es "especialmente relevante" dado que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2026 como el Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de reconocer e impulsar al voluntariado como una fuerza esencial para avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Aliança, constituida en 2020, responde al mandato del Parlament de Catalunya de impulsar una alianza de actores públicos y privados que contribuyan a la localización en Catalunya de los ODS mediante compromisos concretos.

El presidente de la Federació, Ramon Nicolau Nos, se ha comprometido a fortalecer su escuela de formación para que las formaciones que se imparten "estén alineadas con el logro de los ODS, garantizar que el voluntariado social en Catalunya se convierta en un espacio accesible, diverso y representativo" y alcanzar la Estratègia Catalana pel Voluntariat 2030.

La entidad actualmente reúne a cerca de 340 entidades sin ánimo de lucro, con las que impulsa recursos y servicios para favorecer la acción voluntaria.