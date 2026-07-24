Federatur, Pimec y Foment rechazan el IVA del 21% a las viviendas de uso turístico

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Catalana de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Federatur), Pimec Turisme y Foment del Treball han rechazado la propuesta de aplicar un IVA del 21% a las viviendas de uso turístico.

Lo han dicho en sendos comunicados ante el anuncio del Gobierno de aprobar el próximo martes un Real Decreto-ley que incluye esta medida.

Federatur ha manifestado su "total oposición" y ha pedido políticas que favorezcan el acceso a la vivienda y contribuyan a afrontar la crisis habitacional ya que, según la entidad, elevar el IVA al 21% no tendrá un efecto disuasorio sobre la oferta de viviendas de uso turístico.

Su presidente, David Riba, ha afirmado que esta medida "lo único que conseguirá será encarecer las vacaciones de miles de familias que encuentran en esta modalidad una opción de alojamiento asequible".

Federatur subraya que no defiende una exoneración fiscal ni una posición de privilegio para el sector, sino un "tratamiento tributario coherente con la realidad económica de la actividad" y con el resto de las modalidades de alojamiento turístico, por lo que ve razonable consolidar el tipo reducido del 10%.

FOMENT DEL TREBALL

Foment del Treball comparte la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el acceso a la vivienda y contribuyan a afrontar la crisis habitacional, pero "la legitimidad de este objetivo no justifica cualquier medida reguladora, especialmente cuando ésta no resulta eficaz para alcanzar la finalidad perseguida".

Ha defendido que cualquier reforma fiscal "debe responder a criterios de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica", por lo que ha criticado aplicar un tipo impositivo distinto a modalidades de alojamiento que compiten en un mismo mercado.

PIMEC TURISME

Pimec Turisme reclama "una reforma fiscal coherente que no comprometa la competitividad del sector turístico", ya que la patronal opina que esta medida penalizará a las empresas que operan legalmente y acabará repercutiendo sobre las familias y la competitividad de Catalunya como destino turístico.

En este sentido, apoya el posicionamiento técnico presentado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Federatur y la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), que ponen de manifiesto que esta modificación tributaria no contribuirá a incrementar la oferta de vivienda residencial, según el comunicado de Pimec.

"Comportará un encarecimiento de los alojamientos, una pérdida de competitividad frente a otros destinos y una mayor inseguridad jurídica para las empresas", añade.