Fegicat alerta de que la falta de instaladores "amenaza" la transición energética en Catalunya

Informe de Fegicat - FEGICAT

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (Fegicat) ha presentado este jueves el Informe Sectorial 2026 sobre transición energética y mercado laboral, un estudio que pone de manifiesto "la grave carencia de profesionales cualificados que sufre el sector instalador y que amenaza directamente el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos de Catalunya".

La Federación advierte que la falta de mano de obra calificada "ya es el principal cuello de botella para el despliegue de las renovables, el autoconsumo, el almacenamiento, la movilidad eléctrica y las medidas de eficiencia energética", informa en un comunicado.

El 66,7% de las empresas tiene dificultades para contratar una situación que "ya frena proyectos, limita el crecimiento empresarial y tensiona los costes del sector".

El informe estima que el sector necesita actualmente 21.853 profesionales cualificados, una cifra que ha crecido un 12% respecto al año anterior y, para alcanzar los objetivos marcados por el Proencat 2050, Catalunya "tendrá que incorporar aproximadamente 107.000 nuevos instaladores durante los próximos 25 años".

CUELLO DE BOTELLA

Según Fegicat, el principal cuello de botella de la transición energética "ya no es tecnológico ni financiero, sino humano", pues considera que las tecnologías existen, el marco normativo está definido y la inversión se moviliza.

"Lo que faltan son profesionales cualificados para ejecutar las instalaciones necesarias", señala el informe, que alerta de la baja incorporación de mujeres en el sector, pues el 8,6% de las nuevas matriculaciones de FP vinculadas al sector corresponden a alumnos femeninas y la tasa de abandono escolar en estas formaciones profesionales es del 61,3% en mujeres.

"No es un problema de futuro: es una emergencia de presente y una oportunidad de país que no podemos dejar de lado", ha asegurado el director general de Fegicat, Raúl Rodríguez.