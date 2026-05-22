La FEHT promociona la temporada turística en la Costa Daurada (Tarragona) en Valencia y Madrid

Imagen de la jornada en Valencia. - FEHT

TARRAGONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la provincia de Tarragona (FEHT) y los patronatos de turismo de la Diputación de Tarragona, Salou, Cambrils y Vila-seca, la Pineda, han presentado las novedades de la temporada turística en la Costa Daurada (Tarragona) a agentes de viaje y operadores de Valencia y Madrid, informa este viernes la entidad en un comunicado.

En concreto, se ha organizado un encuentro en ambas ciudades, que han reunido a más de 200 personas en total, y en los que se ha presentado la oferta turística de la zona para la temporada 2026.

Con Valencia, las entidades tienen el objetivo de reforzar un mercado de proximidad, mientras que la selección de Madrid busca apostar por uno de los principales mercados en términos de emisión de visitantes a nivel estatal.

La acción se enmarca en el plan conjunto de promoción turística de la Costa Dorada, y que busca aplicar los recursos obtenidos a través de los impuestos a las pernoctaciones en el impulso de la comercialización y promoción de los productos y servicios del territorio.

El plan, que para 2026 cuenta con un presupuesto de 900.000 euros, ha generado desde hace años "sinergias muy positivas entre el sector público y el privado" para conseguir estos objetivos, explica la FEHT.