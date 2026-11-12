Feijóo abre este jueves en Badalona (Barcelona) la campaña del PP, que Albiol quiere llevar a las calles

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (i), durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañará al PP catalán en el pistoletazo de la campaña electoral para las próximas generales en Badalona (Barcelona), ciudad del candidato al Congreso por Barcelona y alcalde, Xavier García Albiol, quien quiere llevar la campaña a las calles y a las redes sociales.

Fuentes populares han explicado este jueves que la suya no será una "campaña clásica" porque creen que los tiempos y la manera de comunicar han cambiado, y, siguiendo el modelo de la política del propio Albiol, tienen como objetivo llegar a la ciudadanía en las propias calles y con un despliegue audiovisual.

El candidato es, de hecho, la principal baza con la que el PP catalán cuenta para poder conseguir su objetivo de obtener diputados al Congreso en las cuatro provincias catalanas (en 2023 no obtuvieron diputados en Girona ni en Lleida) y también el primer senador en Catalunya, en Barcelona.

Las mismas fuentes, que reconocen que para impulsar a Feijóo a la Moncloa son necesarios unos buenos resultados en Catalunya, han explicado que la dirección catalana tendrá peso en las decisiones respecto a esta campaña, aunque sean unas elecciones generales, y subrayan que quien entiende Catalunya es, precisamente, el propio Albiol.

LLEGAR A VOTANTES DE PSC, JUNTS Y VOX

El PP asegura tener "buenas expectativas" y sensaciones respecto a los resultados que Albiol puede lograr, no solo en la provincia de Barcelona, sino en toda Catalunya.

Más allá del votante habitual del PP, la formación cree que puede conseguir el apoyo de votantes descontentos del PSC, así como de Junts y de Vox, como ha demostrado Albiol con sus resultados en Badalona a nivel municipal.

Albiol quiere llevar la campaña a las calles para hablar con los vecinos de las localidades que visite y conocer sus problemáticas de primera mano, evitando, según han explicado las mismas fuentes, los espacios cerrados, propios de los mítines de campaña.

También harán hincapié en la estrategia audiovisual, por lo que darán importancia a las redes sociales para difundir su mensaje.

El partido confía en llegar a un electorado diverso porque, según las mismas fuentes, no quieren cambiar la ideología de las personas sino llegar a ellas priorizando sus problemáticas.

DESPLIEGUE TERRITORIAL

Además de este jueves en Badalona, Feijóo participará en otro acto de campaña en Lleida el próximo lunes y en el acto central de campaña del PP catalán, que será en Barcelona, y la dirección espera que su presidente se pueda sumar a algún otro mitin.

La campaña contará con la presencia de otros dirigentes populares destacados como el secretario general, Miguel Tellado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la eurodiputada Dolors Montserrat, entre otros.

Entre algunos municipios que visitará, además de el área metropolitana de Barcelona, se encuentran Ripoll, Figueres, Salt (Girona) y Salou y Reus (Tarragona), entornos donde su mensaje, muy centrado en la inmigración, la inseguridad y la ocupación de vivienda, pueda llegar a los ciudadanos.