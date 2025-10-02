Feijóo defiende sus medidas en inmigración frente a PSOE y Vox: Ni "puertas abiertas" ni "criminalizar a nadie"

El presidente del PP, Alberto Nüñez Feijóo, con la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Oct. (BARCELONA) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que Europa está viviendo una profunda transformación demográfica, y ha defendido las propuestas del Partido Popular Europeo (PPE): "Ni vamos a poner políticas de puertas abiertas ni vamos a criminalizar a nadie".

"Vamos a proponer soluciones de sentido común y que compartan las mayorías sociales de nuestros países", y ha tachado de disfuncional el modelo actual en España, durante un encuentro del PPE en Barcelona donde también ha intervenido la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat.

Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir "la irregularidad en la vía más rápida de entrada" y debilitar la cohesión social y la igualdad ante la ley, y ha advertido de que una inmigración mal gestionada es fuente de conflictos, división y precariedad.

