Feijóo plantea reforzar requisitos para acceder a la nacionalidad: "No se regala, se merece"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el acto en Palo Alto (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: martes, 14 octubre 2025 12:24

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este martes reforzar los requisitos para acceder a la nacionalidad porque asegura que no puede ser un mero trámite administrativo, sino un reconocimiento a quienes han demostrado voluntad de integrarse, respetar las leyes y contribuir al país que les acoge: "La nacionalidad española no se regala, se merece"

Lo ha dicho en un acto para presentar el plan de inmigración del partido en el recinto Palo Alto de Barcelona, junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández.

"Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional porque es el mejor camino para la integración efectiva. Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. Que sea un mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real y no una simple gestión burocrática", ha expresado.

