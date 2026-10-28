El Fera reclama a los partidos que faciliten la tramitación de la Ley del directivo público

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya, a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra ultiman hoy el dispositivo de seguridad diseñado en los últimos días para garantizar la celebración del pleno de investidura que e - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració (Fera) ha reclamado a los grupos parlamentarios catalanes que faciliten la tramitación de la Ley del directivo público "sin excusas y con generosidad", en un comunicado este miércoles.

La entidad ha alertado de que si la norma decae en el Parlament "por la incapacidad de alcanzar un consenso político o por la aprobación de una enmienda a la totalidad", se perderá una ocasión única para modernizar la administración.

"La incorporación de un modelo de dirección pública profesional es una pieza clave de la reforma de la Administración y no se puede aplazar más", ha añadido.

El foro ha subrayado que los partidos que afirman estar de acuerdo con la propuesta "no pueden ahora dar largas ni tampoco excusarse en el argumento de que ya se discutirá a través de la ley de ocupación pública catalana".

Ha explicado que no piden que el texto se apruebe tal como está, ya que es mejorable, pero sí que "se debata sin más dilaciones y que se hagan los cambios que convengan".