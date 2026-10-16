La feria GiraFeina+45 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) genera 8.000 entrevistas laborales

GiraFeina+45 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria de empleo GiraFeina+45 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha reunido a 1.400 personas y ha generado cerca de 8.000 entrevistas laborales, informa la Cámara de Barcelona en el Baix Llobregat en un comunicado este viernes.

La jornada ha contado con la presencia de 82 empresas y 20 entidades que han sumado más de 600 puestos de trabajo, y se celebró este jueves en el recinto de Fira Cornellà.

Esta feria pone el foco en los mayores de 45 años y ofrece un espacio para presentar su perfil profesional, conocer empresas, participar en procesos de selección y ampliar sus oportunidades de acceso o retorno al mercado laboral.