La feria 'Terra i Gust' de Barcelona celebra su sexta edición con 14 restaurantes de proximidad

Archivo - Cartel de la feria - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La feria de alimentación sostenible 'Terra i Gust' celebrará su sexta edición del 25 al 27 de septiembre en el Parc de la Ciutadella de Barcelona, en el marco de las fiestas de la Mercè y centrada este año en el comercio de proximidad, reuniendo a 14 restaurantes que apuestan por la gastronomía responsable.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat y Slow Food Barcelona, reunirá a 14 restaurantes de proximidad que ofrecerán 28 platillos diferentes, la mitad de ellos vegetarianos, según ha informado el consistorio en un comunicado este sábado.

Entre los establecimientos participantes figuran locales de proximidad el restaurante Uniko, en representación de Shanghái como ciudad invitada.

La oferta se completa con seis productores de cerveza artesana seleccionados por el Barcelona Beer Festival, bodegas de vino natural, paradas de seis productores locales y elaboradores de café y helados artesanos.

El espacio 'Aula de Cuina' acogerá demostraciones culinarias a cargo de chefs como Rafa Peña, Artur Martínez o Wenbin Peng, en una edición vinculada a la designación de Barcelona como Capital Europea del Comercio Local 2026.

Durante el fin de semana, el parque dispondrá del 'Espai Consum Responsable', con talleres, espectáculos y actividades lúdicas sobre la prevención del desperdicio alimentario.