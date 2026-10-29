La feria Vallès Treball de Sabadell (Barcelona) presentará "más de 100 ofertas de empleo reales"

Imagen de la feria Vallès Treball - CÁMARA DE SABADELL

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria de empleo Vallès Treball organizada por la Cámara de Comercio de Sabadell (Barcelona) reunirá el 5 de noviembre a 23 empresas que presentarán "más de 100 ofertas de empleo reales" de distintos ámbitos profesionales, informa la Cámara en un comunicado este jueves.

La jornada incluirá talleres prácticos para "reforzar las habilidades" de los participantes, como sesiones de preparación para entrevistas y para presentar las competencias en un proceso de selección y sobre el valor de los equipos intergeneracionales.

La participación es gratuita, con inscripción previa, y se celebrará de 8.30 a 14.30 en el Catalonia Gran Hotel Verdi, y algunas de las empresas que participarán en la jornada son Gabarró, Moventis y Leroy Merlin, y sus ofertas se pueden consultar previamente en la página web.