Fernández Cubas regresa con 'Lo que no se ve': "El cuento es un género que me sigue fascinando"

La escritora Cristina Fernández Cubas regresa tras una década al cuento con 'Lo que no se ve' (Tusquets), un volumen con seis relatos con temas como la identidad, los secretos infantiles y lo inexplicable: "El cuento es un género que me sigue fascinando porque lo encuentro muy misterioso".

En una entrevista con Europa Press, Fernández Cubas ha subrayado que el cuento puede ser también "muy tiránico" y que la elaboración de cada uno es distinto y son las propias narraciones las que deciden cuándo acaban.

Diez años después de 'La habitación de Nona', Premio Nacional de Narrativa, Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) ha afirmado que no es autora de libro por año pero que quizá en esta ocasión ha "exagerado" un poco las pautas temporales.

"Solo escribo cuando me apasiona lo que quiero contar. Son 10 años, que se me han pasado volando. La vida va muy deprisa", ha dicho, parafraseando a uno de los personajes de uno de los cuentos de su nuevo libro.

Ha afirmado que cada cuento de 'Lo que no se ve' tiene su historia y nacimiento pero que todos ellos tienen un "hilo común invisible, lo que no se ve" y que en este caso el titulado 'Il Buco' surge de un sueño con ella de protagonista y 'La hermana china' de una experiencia que vivió en una fiesta en Extremadura.

Es precisamente 'La hermana china' uno de los cuentos que más tiempo llevaba rondándole la idea porque la anécdota ocurrió hace unos 20 años, mientras que otros que componen el volumen son más recientes en su origen.

Dos de los cuentos están protagonizados por hermanas, uno de ellos con las protagonistas jugando ya ancianas a representar su película favorita de juventud y convirtiéndose en "algo más que un personaje", mientras que el otro evoca la identidad entre dos hermanas, una de ellas adoptada, y cómo actúan cuando están juntas o separadas.

El cuento '¿De qué se habla en las fiestas?' muestra las relaciones de amistad delimitadas en un contexto concreto, y en 'Momonio' un grupo de universitarios que se creen los amos y deciden realizar una invocación.

GUSTO COMO LECTORA

Los cuentos que componen 'Lo que no se ve' tiene en sus protagonistas mujeres de diversas edades --excepto 'Il Buco' que lo protagoniza un hombre--, una característica que siempre que le ha gustado de sus relatos, como el hecho de que sus protagonistas recuerden una época anterior.

Ha explicado que una vez publicado este volumen no está trabajando en una nueva obra, pero que uno de los relatos en los que estaba trabajando, un cuento extenso, quedó "en un cajón, inconcluso" y que esperará qué le dice hacer.

Ha asegurado que el cuento le gusta tanto como autora como lectora, y ha subrayado que "tienen la dificultad de que no se ve que hay una dificultad", y ha remarcado que en la actualidad hay una buena generación de cuentistas.

Fernández Cubas ha señalado a Edgar Allan Poe como uno de sus cuentistas preferidos y ha evocado que llegó a ellos de pequeña porque su hermano se los contaba e iba inventando cosas.