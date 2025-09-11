Fernández (PP) acusa a Illa de trasladar una "normalización" en Catalunya que no existe

Archivo - El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández (c), en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado este jueves al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de trasladar una situación de "normalización" en Catalunya que considera que no existe.

Acompañado por militantes del partido, no cree que se puede hablar de normalidad democrática cuando la política catalana "sigue secuestrada" y decisiones relevantes se negocian con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bélgica, y cuando los conflictos lingüísticos, a su juicio, se intensifican por parte de los que no comparten que en Catalunya se habla catalán y castellano.

Tampoco cree que se puede hablar de normalidad mientras no se pueda celebrar una Diada sin que se repartan "carnés de catalanidad" y mientras no vuelvan muchas de las empresas que dejaron Catalunya por el 'procés', y pese a ello ha defendido, también en un manifiesto que dos jóvenes han leído, que otra Catalunya es posible en todos estos y otros ámbitos.