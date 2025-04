Fernández (PP) critica que las ayudas por los aranceles se negocien con partidos "en particular"

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que no le gusta que las ayudas a empresas para contrarrestar los efectos de la guerra arancelaria se negocien con cada gobierno autonómico o con una formación política "en particular", en referencia a las negociaciones entre el Gobierno y los grupos para la aprobación del paquete de ayudas.

"Lo que no me gusta sinceramente es que una cuestión tan relevante para el conjunto de España se vaya decidiendo y negociando con cada gobierno autonómico en particular o con una formación política en particular. Por tanto, yo creo que esto se debe negociar entre todos", ha dicho este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Fernández ha pedido esperar a que se termine la negociación, y ha negado que el PP se haya levantado de la mesa de negociación por ser superior la cantidad de ayudas a empresas de Catalunya: "Esperemos, porque esto no se ha roto ni se ha terminado ninguna negociación. Todo el mundo está negociando".

'OPERACIÓN CATALUNYA'

Sobre las recientes comparecencias en el Congreso por la 'Operación Catalunya', ha afirmado que "si se demostrara finalmente a través de una sentencia judicial que hubo una guerra sucia", tendría todo su rechazo, y ha considerado que esta misma es la actitud actual de la dirección del PP nacional ante la cuestión.

"La defensa de la ley debe ser un principio fundamental, pero para los independientes también. Porque ahora aquí parece que solo una parte deba cumplir la ley. Aquí todos, --repito, sé que soy un poco pesado-- los independentistas y quienes no lo somos, todos estamos obligados a cumplir la ley", ha concluido.