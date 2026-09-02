FeSMC-UGT de Catalunya pide mantener abierta la base de mantenimiento de Renfe en Portbou (Girona)

GIRONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de la FeSMC-UGT de Catalunya ha criticado la decisión de Renfe Ingeniería y Mantenimiento de cesar la actividad de mantenimiento de primer nivel en la base de asistencia técnica (BAT) de Portbou (Girona) y ha reclamado mantenerla la actividad, así como todos los puestos de trabajo.

Según un comunicado del sindicato, el cierre de la BAT supone "mucho más" que una afectación sobre los trabajadores, ya que implica la pérdida de actividad ferroviaria propia, de ocupación cualificada y de capacidad operativa de Renfe en Catalunya.

Así, ven "preocupante" que esta decisión se plantee pocos meses después del acuerdo de desconvocatoria de huelga de Renfe el 9 de febrero de 2026 tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).