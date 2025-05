La Fesoca exige al Govern que trabaje por el Pacte Nacional per la Llengua de Signes Catalana

Foto de familia durante la firma del Pacte Nacional per la Llengua, a 13 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).

La Federación de Personas Sordas de Catalunya (Fesoca) y las asociaciones afiliadas han exigido al Govern que concrete un calendario para trabajar en el Pacte Nacional per la Llengua de Signes Catalana tras la no inclusión de la adenda de Lengua de Signos Catalana (LSC) en el Pacte Nacional per la Llengua aprobado el martes.

Las entidades se han mostrado "enojadas y decepcionadas" ante dicha exclusión, y han recordado que la Conselleria de Política Lingüística había expresado su intención de incluir la LSC en el Pacte, según recogen en un comunicado de este jueves.

En esa línea, consideran "inaceptable" que el Govern haya aprobado el Pacte Nacional per la Llengua sin el consenso de todos los grupos políticos y entidades, y en cambio la Conselleria apunte precisamente a una falta de consenso para justificar la exclusión de la adenda.

Fesoca ve "inconcebible" que se excluya la LSC y recuerda que es una lengua que también es catalana, que es patrimonio lingüístico y cultural de una minoría y de la ciudadanía que la usa, y que debe ser objeto de protección y respeto.

Por todo eso, piden al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que haga una declaración pública y accesible en LSC sobre quién y por qué ha rechazado la adenda de la LSC en el Pacte.