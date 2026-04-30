El festival Barcelona Poesia contará con Biel Mesquida, Carles Rebassa, Flotats y Emma Vilarasau

Archivo - El escritor mallorquín Biel Mesquida gana el 58 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, a 19 de marzo de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Barcelona Poesia, que se celebrará del 14 al 21 de mayo, contará con las voces del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Biel Mesquida, Carles Rebassa, Dolors Miquel y Marta Pessarrodona --que será la pregonera--, el actor Josep Maria Flotats, la actriz Emma Vilarasau y los cantantes Marina Rossell y Ferran Palau.

Barcelona Poesia contará con homenajes a Blai Bonet, Clementina Arderiu y Joan Alcover en los escenarios habituales del Museu Marès y el Born, a los que se suman espacios como la Fundación Muñoz Ramonet, el Ateneu Barcelonès, el Paral·lel 62, la Fundació Brossa y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, informa este jueves el Icub en un comunicado.

Comisariado por los poetas Manuel Forcano y Anna Gual, el festival incluirá recitales, mesas redondas, música, conversaciones y espectáculos, además de la entrega del Premi Jocs Florals al poeta Martí Sales por su libro 'Descripció del món'.

Entre los actos de la programación figuran el recital 'Venus i Adonis. Poema de W.Shakespeare', a cargo de los actores Emma Vilarasau y Jordi Bosch; el recital-concierto 'La poesia dels nabís', con el actor Josep Maria Flotats; un recital en lengua de signos catalana; el concierto 'Marina Rossell: cançó i poema', en el que la cantante estará acompañada del pianista Xavi Lloses, y un recital de la obra de Joan Alcover a cargo de Biel Mesquida.

El Barcelona Poesia concluirá con el 41 Festival Internacional de Poesia en el Palau de la Música, con la participación de siete poetas: Susanna Rafart, Eduard Sanahuja, Miriam Reyes, Adnan Özer, Mamta Sagar, Koleka Putuma y Bewketu Seyoum.