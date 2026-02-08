El festival BCNegra cierra su edición número 21 con casi 10.000 visitantes

Cartel del festival de novela negra BCNegra 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival de novela negra BCNegra 2026 ha cerrado su edición número 21 con casi 10.000 visitantes, tras una semana de actividades con el concepto de 'Malavida' como hilo conductor, que ha reivindicado el género negro como "herramienta imprescindible para leer el presente".

El festival, comisariado por el escritor Carlos Zanón y organizado por el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha incluido espacios emblemáticos de la capital catalana como La Paloma, el Mercado de la Boqueria, los cines Mooby Bosque, Paral·lel 62, la Filmoteca de Catalunya, el Saló de Cent del consistorio y diversas bibliotecas de la ciudad, informa este domingo en un comunicado.

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacado que el BCNegra es el "festival de novela negra gratuito más importante de Europa, con una oferta cultural dirigida a toda la ciudadanía y una programación de alta calidad artística".

Por su parte, Zanón ha destacado la madurez del proyecto: "La ciudadanía ya conoce el festival y confía plenamente en su programación", ha señalado, y ha añadido que este año han detectado la presencia de nuevos públicos y generaciones jóvenes que se animan a formar parte de la propuesta.

MÁS DE 120 PROFESIONALES

El festival ha reunido a más de 120 profesionales del sector, entre autores, moderadores y otros agentes culturales, incluyendo autores destacados de la narrativa criminal contemporánea como Claudia Piñeiro, Dominique Manotti, Jordan Harper, Mick Herron, Núria Cadenes, Richard Price, S. A. Cosby y Vinicio Capossela.

La edición ha combinado presencia internacional y talento local con la participación de escritores como Elia Barceló, Graeme Macrae Burnet, Gianrico Carofiglio, Toni Sala, Víctor del Árbol, Berna González Harbour, Ariana Harwicz, Nicola Lagioia, Ernesto Mallo, Màrius Serra o Jordi Sierra i Fabra.

PROPUESTAS Y ACTIVIDADES

Se han acogido 42 actividades oficiales y 8 propuestas paralelas con mesas redondas, cine, música, itinerarios y experiencias participativas, combinando la divulgación cultural y el entretenimiento.

Entre las propuestas más populares de esta edición se encuentran el concierto 'Errori e bassifondi', a cargo de Vinicio Capossela en la sala Paral·lel 62, la inauguración de la exposición 'Malavida. Cinema noir a Barcelona 1950-1988' en la biblioteca Jaume Fuster, que se podrá visitar hasta el 24 de marzo, o la demostración operativa de los Mossos d'Esquadra para revelar como trabaja un caso la división de la Policía Científica del cuerpo.

Otro momento central del festival ha sido la entrega del Premi Pepe Carvalho al escritor Mick Herron, autor de la serie de libros de la serie 'Caballos lentos', que tuvo lugar en el Saló de Cent del Ayuntamiento.