El Festival Dansa Metropolitana programa más de 300 actividades en 12 municipios de Barcelona

Propone 92 espectáculos de danza del 10 al 27 de marzo para acercarla a la ciudadanía

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Dansa Metropolitana programará del 10 al 27 de marzo un total de 300 actividades en espacios culturales y públicos de 12 municipios de Barcelona con el objetivo de democratizar la danza, hacerla accesible a toda la ciudadanía y dar apoyo al tejido local.

Lo ha explicado en rueda de prensa este viernes el gestor cultural y director del Festival Grec, Cesc Casadesús, en representación de las actividades que acogerá la ciudad de Barcelona, en un acto donde también ha participado la directora del Institut del Teatre, Sílvia Ferrando.

Barcelona, Badalona, Cornellà, El Prat, Esplugues, Granollers, L'Hospitalet, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa y Viladecans son los municipios que albergarán propuestas escénicas esta quinta edición, "que solo es posible gracias a la cooperación, a la ilusión y al consenso", ha defendido Casadesús.

Concretamente, el programa incluye 92 espectáculos de danza, 35 proyecciones de películas, 34 actividades paralelas y 35 iniciativas que forman parte de un nuevo proyecto educativo piloto para acercar la danza a los alumnos de ESO y Bachillerato.

DANZA URBANA, CONTEMPORÁNEA, CLÁSICA Y FLAMENCO

Esta edición combina danza urbana, contemporánea, clásica y flamenco y ha invitado a artistas emergentes así como nombres reconocidos e internacionales como la israelí Sharon Eyal, con su propuesta 'Aisha and Abhaya'; el estadounidense Alonzo King con 'The personal element' y 'Azoth', o el belga Jan Martens con 'Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones'.

También ha apostado por propuestas de Catalunya, como el espectáculo en solitario 'Lo Faunal' de Pol Jiménez; 'Highlands' del grupo de danza Mal Pelo, ganadores de un Premi Nacional de Cultura de Catalunya, un Premi Ciutat de Barcelona y Premio Nacional de Cultura; 'Baile de bestias' de Jesús Carmona, y 'Bogumer (o fills de Lunatxarski) de Vero Cendoya.

El programa incluye 13 coproducciones para promover el tejido artístico local y también se podrán ver espectáculos de compañías del resto del Estado, a cargo de artistas como Kor'sia, Rocío Molina, Pablo Messiez, Luz Arcas y Asun Noales.

Por su parte, Sílvia Ferrando ha destacado que este programa es "una de las iniciativas más necesarias en este momento" porque aúna formación, producción, creación y distribución y permite crear redes y circuitos para que la danza pueda llegar a toda la ciudadanía de estos municipios.