El Festival Grec reflexiona sobre el amor en el musical 'Després de nosaltres' en el Teatre Texas

Cartel de la obra teatral 'Després de nosaltres' - TEATRE TEXAS

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Grec de Barcelona estrena en el Teatre Texas el musical 'Després de nosaltres', de Jumon Erra, una pieza que reflexiona sobre el amor a través de una pareja que, un año después de dejarlo, intentan descubrir si todavía se quieren y pueden cuidar el vínculo sin continuar estando juntos.

El musical, una producción de Teatre Texas y La Santa Pepa con el Festival Grec, se podrá ver del 30 de julio al 2 de agosto en el teatro barcelonés y volverá a la cartelera a partir del 22 de septiembre en su temporada, informa este lunes el Texas en un comunicado.

La historia se sitúa en el espacio posterior a una ruptura en el que la relación ha cambiado de forma, pero el vínculo continúa vivo, y los protagonistas Lena y Adrià intentan descubrir un año después si es posible seguir queriéndose cuando no se es pareja.

Júlia Jové y Xavi Navarro, pareja en la vida real, dan vida a los protagonistas de esta historia sobre el amor, la complicidad y la dificultad de encontrar nuevas formas de continuar presentes en la vida del otro, en una propuesta que cuenta con la música interpretada en directo por Andrea Mir.

Jumon Erra ha asegurado que el espectáculo "va a los lugares difíciles de las relaciones" en un montaje que se inspira libremente en 'Trío en mi bemol', la única obra teatral de Eric Rohmer, que el autor ha tomado como punto de partida.

El director ha asegurado que una de las voluntades del espectáculo es ampliar el foco habitual de la ficción romántica: "Cuando se habla de relaciones en la ficción, a menudo parece que no haya nada más. Hemos querido dar voz a la vida que sigue, a todo aquello que rodea los vínculos, que los facilita o los dificulta".