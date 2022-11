El Festival In-Edit cierra su 20 edición con 33.000 espectadores, "récord histórico de público"

'Look At Me: XXXTENTACION' de Sabaah Folayan, Premio al Mejor Documental Musical Internacional

El Festival de cine documental musical In-Edit de Barcelona cierra este domingo su 20 edición, que ha reunido a un total de 33.000 espectadores en las salas desde el pasado 27 de octubre, "un récord histórico de público".

El documental 'Look At Me: XXXTENTACION' de Sabaah Folayan ha ganado el Premio del Jurado al Mejor Documental Musical Internacional, un galardón anunciado durante la gala de clausura del festival este sábado por la noche, ha informado en un comunicado.

El jurado internacional, formado por la directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara de México, Estrella Araiza, el director Julien Temple y el músico Matthew Herbert, ha reconocido este documental por ofrecer una historia sobre la "breve y convulsa vida de esta estrella del rap, así como sobre la cultura y las relaciones personales que lo moldearon."

Por otro lado, el documental 'Sonic Fantasy' de Marcos Cabotá ha sido reconocido con el Premio al Mejor Documental Musical Nacional.

El jurado nacional, compuesto por el músico y productor Alizzz, el cineasta y director artístico de la Cineteca Madrid, Luis Enrique Parés, y la actriz Nathalie Poza, ha valorado que el documental muestra "viejos trucos del amor al oficio, con una narrativa sencilla, inteligente, efectiva, pero brillante técnicamente".

MENCIÓN ESPECIAL Y MEJOR CORTO DOCUMENTAL MUSICAL

Además, el jurado ha hecho una Mención Especial a 'El Káiser de la Atlántida' de Sebastián Alfie, mientras que el Premio del Jurado al Mejor Corto Documental Musical ha sido para 'Dear Michael' de Joan Bover, "todo un recorrido por la época de la cultura pop y de uno de sus iconos, Michael Jackson."

A lo largo de esta edición, el festival ha programado la proyección de unos 50 documentales, entre los que figuran trabajos dedicados a Joaquín Sabina, Sinéad O'Connor, Leonard Cohen, Ronnie James Dio y Omara Portuondo, entre otros.