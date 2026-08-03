El Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza) contará con 5 producciones catalanas

El festival se celebrará del 5 al 15 de agosto - CULTURA

BARCELONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 79 Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza), una de las principales citas internacionales del cine de autor que se celebrará del 5 al 15 de agosto, contará con 5 producciones catalanas seleccionadas en diferentes secciones del certamen, informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado este lunes.

El Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) a través de Catalan Films, la marca de internacionalización del audiovisual catalán, estará presente y acompañará a una delegación de 10 empresas para participar en Locarno Pro, el programa de industria dirigido a los profesionales del sector.

'Lejos de los árboles', la tercera película de la directora Meritxell Colell, seleccionada en la sección oficial --Concorso Internazionale--, es una coproducción entre Catalunya (Allegra Films) Perú (Animalita Cine) e Italia (Exit Media).

En la sección oficial fuera de competición, el cineasta Albert Serra presentará 'Seize moments de ma vie', un documental sobre el espectáculo musical de la actriz y cantante alemana Ava Caven: es una producció de Andergraun Films e Idéale Audience (Francia), que cuenta con el apoyo de Arte France.

La representación catalana también llegará a Locarno Kids, que "por primera vez" contará con una sección competitiva y un jurado infantil con 'Los nuevos', de Rodrigo Plá, una coproducción entre la catalana Mr Miyagi Films y la mexicana Buenaventura Cine.

En cuanto al cortometraje, la sección Pardi di Domani ha seleccionado 2 producciones catalanas: 'Los andares', de Sofia Esteve e Isa Luengo, producido por Nocturna Pictures y Vayolet Films; y 'Primer foc', de Blanca Camell Galí, una coproducción entre Materia Cinema y la francesa Barberousse Films, que hará también su estrena mundial en Locarno.