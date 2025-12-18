El Festival Ítaca (Girona) acogerá el único concierto de Morad en Catalunya en 2026

Imagen promocional de Morad. - FESTIVAL ÍTACA

GIRONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rapero Morad actuará el 8 de mayo de 2026 en el Palau de Fires de Girona, en el marco del Festival Ítaca, en el que será su único concierto en Catalunya en 2026, informan los organizadores en un comunicado de este jueves.

Después de cerca de 2 años sin pisar los escenarios catalanes, el de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ofrecerá su repertorio con entradas "a precios populares", que se pondrán a la venta el lunes 22 de diciembre.

Morad se suma a los nombres ya anunciados del cartel, como Mama Dousha, Love Of Lesbian, 31 Fam, Cupido, Sidonie y Els Amics de les Arts, que actuarán a lo largo del año en los distintos eventos que engloba el Ítaca.