El festival Món Llibre cierra su 21 edición con unos 12.000 asistentes

Imagen del festival Món Llibre - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Món Llibre, consagrado a la literatura infantil y juvenil, cierra este domingo su 21 edición con unos 12.000 asistentes, en una edición marcada por la "excelencia", ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

El festival, orientado a profesionales del sector, familias y lectores ha presentado una programación con jornadas especializadas para personal de bibliotecas y profesionales de la edición, una Matinal Il·lustrada organizada en colaboración con las escuelas de diseño e ilustración de la ciudad, sesiones dedicadas a adolescentes, salas de lectura familiares y espectáculos teatrales, entre otras actividades.

El festival, impulsado por el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) bajo la curaduría de Piu Martínez y Ana Juan ha tenido el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y la plaza de Joan Coromines como escenarios.

En el hall del CCCB una exposición imersiva diseñada por Fabulatorio ha sido el "corazón" del festival, articulada alrededor del eje temático del espacio, real e imaginado, en la literatura infantil y juvenil.

El público ha podido disfrutar del recorrido por los rincones de la exposición, una recreación de los espacios de 6 cuentos clásicos de la literatura universal.

La nueva etapa de Món Llibre viene marcada por la intención de garantizar la "calidad de la experiencia" de los asistentes, con plazas limitadas en los talleres para evitar aglomeraciones, controles de acceso, puertas cerradas a los espectáculos una vez se han iniciado y un espacio tranquilo para que aquellos niños que lo necesitan puedan relajarse.