El festival Musiquem Lleida cierra su 20 edición con conciertos de música clásica, jazz y folk

LLEIDA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 20 Festival Internacional Musiquem Lleida cierra este domingo después de tres días de actividad musical en distintos puntos de la ciudad, con más de una decena de conciertos gratuitos de música clásica, jazz, folk y músicas del mundo en espacios emblemáticos.

El concierto de clausura de este domingo reunirá a la Coral Shalom, entidad fundadora y organizadora del certamen, y el Cor Cererols, un conjunto vocal e instrumental catalán especializado en música antigua y contemporánea, informa el Musiquem en un comunicado.

La presidenta de la Coral Shalom, Teresa Coca, ha hecho un balance muy positivo de la edición: "Llegar a veinte ediciones es un motivo de orgullo y de estímulo para continuar impulsando un festival que requiere mucha dedicación durante todo el año".