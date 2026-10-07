La Fettaf recomienda adaptarse al nuevo calendario que alinea VeriFactu y la factura electrónica

Archivo - El presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Ascensores Fiscales (FETTAF), Joan Torres Torres. - FETTAF - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) recomienda adaptarse al nuevo calendario que alinea VeriFactu y la factura electrónica, aunque todavía no se ha confirmado la fecha, informa este miércoles en un comunicado.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha adelantado a la Fettaf, a través del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios, que está prevista una modificación de los plazos de las obligaciones pendientes del Reglamento de sistemas informáticos de facturación, aprobado por el Real Decreto 1007/2023.

La previsión comunicada es alinear los calendarios de implantación hasta octubre de 2028 para hacerlos coincidir con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones no supere los ocho millones de euros.

La modificación todavía debe aprobarse y los plazos vigentes siguen siendo la referencia legal hasta entonces.

"La pregunta que los asesores fiscales deben plantear a sus clientes es si están preparados. Sin embargo, a menudo recibimos otra pregunta: ¿seguro que esta vez se aplicará? Los cambios de calendario dificultan ofrecer una respuesta estable y decidir cuándo invertir en programas o reorganizar la facturación", ha explicado el presidente de la Fettaf, Joan Torres Torres.

La Fettaf considera que el posible aplazamiento "no elimina la necesidad de prepararse" y los negocios afectados deberían adaptar las herramientas con las que facturan y se relacionan con la Administración y con otros empresarios.