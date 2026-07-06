FGC adjudica las obras para construir el Centre Operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona

El futuro Centre Operatiu de Vila-seca - FGC

TARRAGONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que será el operador del Tramvia del Camp de Tarragona, ha adjudicado los trabajos para la construcción del Centre Operatiu de Vila-seca (Tarragona) a UTE COALVI-ACISA por importe de 19,95 millones de euros (antes de IVA).

El centro, que tendrá una superficie construida de 6.336 metros cuadrados, albergará el taller, los coches y el centro de control de la nueva infraestructura y el plazo de ejecución de las obras será de 20 meses, informa FGC en un comunicado este lunes.

El presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, ha destacado que éste será el núcleo neurálgico del conjunto del sistema del Tramvia del Camp de Tarragona: "Será una infraestructura clave para Ferrocarrils pero también para el territorio, tanto en lo que se refiere al papel estratégico en la gestión de la movilidad como por las oportunidades que generará en el Camp de Tarragona".