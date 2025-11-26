FGC y Apropa Cultura facilitarán el acceso a la cultura a personas en situación de vulnerabilidad - FGC

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) se ha adherido al programa Apropa Cultura, que facilita la participación en la cultura a personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo espectáculos y actividades culturales a precios asequibles, informa en un comunicado este miércoles.

De esta forma, los grupos destinatarios del programa contarán con visitas guiadas en espacios de FGC dedicados a la exposición y preservación del patrimonio histórico y con entradas a precio reducido a varios transportes turísticos del servicio, como son el Cremallera de Montserrat.

Para formalizar la adhesión, el secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno; el presidente de FGC, Carles Ruiz; y la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, han visitado Montserrat acompañados de la gerente del Cremallera y los Funiculars de Montserrat, Laura Vives, y de miembros de la Fundació MAP y de la Associació Intercultural Diàlegs de Dona.

Todos ellos han puesto en valor esta alianza, que permite, en sus palabras, poner al alcance de estos colectivos espacios y equipamientos únicos a los que, de otra forma, difícilmente tendrían acceso.

La iniciativa nació en L'Auditori en 2006 y está abierta a la participación de todos los equipamientos culturales y dispone del apoyo y la colaboración de las principales instituciones públicas, haciendo posible más de 663.000 experiencias culturales y registrando más de 1.800 entidades sociales.