FGC bautiza 'Antoni Gaudí' dos trenes de las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia

El presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, y el director de la cátedra Gaudí de la UPC y comisario del 'Any Gaudí', Galdric Santana Roma - FGC

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha bautizado como 'Antoni Gaudí' dos de sus trenes de las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia, en el centenario de la muerte del arquitecto catalán, informa en un comunicado este lunes.

Durante un acto en la estación Plaça Catalunya se ha bautizado el primero de los trenes ante el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, y el director de la cátedra Gaudí de la UPC y comisario del 'Any Gaudí', Galdric Santana Roma.

El tren, que ya ha entrado en circulación, se une a otros bautizados por FGC con el nombre de otras personalidades catalanas, como los escritores Clementina Arderiu, Josep Maria Llompart y Francesc Candel, el lingüista Josep Vallverdú y la matemática Assumpció Català.