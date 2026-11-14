FGC conmemora el 75 aniversario de la llegada del tren a la Pobla de Segur (Lleida)

LLEIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha conmemorado este sábado el 75 aniversario de la llegada del tren a la Pobla de Segur (Lleida) mediante un viaje a bordo del Tren dels Llacs desde la estación de Lleida-Pirineus hasta la Pobla, informa en un comunicado.

La expedición ha hecho parada en Balaguer, Cellers, Tremp y Salàs de Pallars (Lleida), a bordo ha viajado el presidente de FGC, Carles Ruiz, y ha sido recibido en Lleida-Pirineus por el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.

A lo largo del recorrido se han añadido el alcalde de Castell de Mur (Lleida), Miquel López, y la alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero, y los viajeros han sido recibidos a su llegada a la Pobla por el alcalde de la localidad, Marc Baró.

REPRESENTACIÓN TEATRAL

En el interior del tren se ha hecho una representación teatral preparada para la ocasión a cargo del consistorio de la Pobla, y se entregado de una réplica del billete original de la época a las personas que han hecho el viaje.

Igualmente, se han vinilado el tren y las estaciones de la línea con una imagen conmemorativa de los 75 años.

Los viajeros han visitado la exposición 'La força d'un territori, 75 anys del tren de la Pobla', que repasa la historia del ferrocarril y se puede visitar en la Pobla hasta enero con la previsión de que sea itinerante y se desplace a los municipios de la línea que lo pidan.

La línea, cuya construcción comenzó en 1907, supera actualmente el medio millón de usuarios anuales, con el compromiso de FGC de cara a los próximos años de "invertir, innovar y trabajar para garantizar un servicio comprometido con el territorio, moderno, eficiente y sostenible".