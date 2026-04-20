FGC conmemora Sant Jordi con un cuento infantil y el bautizo de un tren dedicado a Clementina Arderiu

Iluminación de la estación de plaça Catalunya con los colores de la 'senyera' - FGC

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) conmemorará el día de Sant Jordi con un cuento infantil y el bautizo de un tren dedicado a la poeta catalana Clementina Arderiu con motivo del cincuentenario de su muerte, informa en un comunicado este lunes.

FGC ha impulsado para esta festividad, que se celebra este jueves, un conjunto de actividades culturales y literarias que "refuerzan el ferrocarril como espacio de encuentro con la lengua y la cultura, con el objetivo de fomentar la lectura y la participación ciudadana".

Para ello ha contado con la colaboración de instituciones y entidades como la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), la Conselleria de Cultura de la Generalitat, la Fundació del Convent de Santa Clara y Plataforma Editorial.

Como novedad, Ferrocarrils publica 'L'Anna i l'Increïble, meravellós i màgic tren del temps', un libro dirigido a niños que destaca el papel que han tenido las mujeres pioneras en Ferrocarrils, escrito por Marina Martori Rubio e ilustrado por Elena Feliu Escolar y que se presentará el 29 de abril en el Espai Provença de FGC.

RECOGIDA DE LIBROS

También como novedad, FGC en colaboración con la Fundació del Convent de Santa Clara, recogerá libros en las estaciones de FGC de Provença y Plaça Espanya, así como en algunos de sus centros de trabajo, y bautizará un tren con el nombre de la poeta catalana Clementina Arderiu, el año que coincide con la conmemoración del cincuentenario de la muerte de la escritora.

Como cada año, Ferrocarrils iluminará con los colores de la 'senyera' los arcos de la estación de Plaça Catalunya, por la que pasan a diario más de 90.000 personas.