FGC estabiliza un talud cerca de la estación de Valldoreix (Barcelona) para mejorar el acceso

Imagen del talud a la entrada de la estación de Valldoreix de FGC. - FGC

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estabilizará un talud situado en la entrada a la estación de Valldoreix (Barcelona), con el objetivo de mitigar la erosión y el riesgo de deslizamientos para mejorar las condiciones de acceso de los usuarios, informa este jueves FGC en un comunicado.

Los trabajos, que comenzarán el próximo lunes y se alargarán durante 6 meses, prevén la instalación de un sistema de protección mixta, que combina tanto hormigón como una geomalla antierosión, y serán ejecutadas por la empresa Talio, por un importe de 51.998 euros, sin IVA.

El presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, ha visitado este jueves el lugar junto al presidente de la entidad municipal descentralizada (EMD) de Valldoreix, Juanjo Cortés Garcia, y destacado que la actuación se enmarca en un plan para reforzar las obras de mantenimiento preventivo y aumentar la resiliencia de las infraestructuras.