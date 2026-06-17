FGC inicia la temporada estival en Boí Taüll (Lleida) con la tirolina doble más larga de Catalunya

Tirolina de Boí Taüll - FGC

LLEIDA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación de montaña de Boí Taüll, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha puesto en marcha la tirolina doble más larga de Catalunya, con 1.020 metros de longitud y 102 de desnivel, para iniciar su temporada de verano.

La T-1000 sale de la cota 2.037 metros y llega a la cota 1.935 metros, y se suma a la tirolina de 200 metros en la base de la estación que se inauguró el verano pasado, informa FGC este miércoles en un comunicado.

Además, esta temporada se ampliarán los horarios de servicio del Telecadira de Vaques, con un trayecto de 20 minutos, que funcionará desde el martes 21 de julio y hasta el final de la temporada.