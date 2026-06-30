FGC lanza una convocatoria de 42 maquinistas para la futura operación de la R-Aeroport

El primer tren para la conexión Barcelona - Aeropuerto - FGC

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a través de la sociedad FGC Mobilitat, ha publicado este martes una convocatoria laboral para seleccionar 42 maquinistas para trabajar en la futura operación de la R-Aeroport, el servicio que conectará el centro de Barcelona con las dos terminales del Aeropuerto en unos 20 minutos.

Las funciones principales serán conducir trenes en servicio comercial y de maniobras, realizar trabajos de atención al cliente incluidas dentro de sus funciones y controlar operaciones de maniobra, informa FGC en un comunicado.

Entre los requisitos para optar a los puestos de trabajo de maquinista se encuentra acreditar la posesión de la licencia y el diploma de maquinista o un certificado de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B vigente; y formación académica a nivel de bachillerato o técnico/a de formación profesional o equivalentes a efectos laborales, entre otros.

También se admitirán en la convocatoria las personas admitidas en el examen de maquinistas de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), con el compromiso de que al finalizar el proceso de selección ya dispongan de la licencia y el diploma.

Esta convocatoria deberá garantizar, al menos, la incorporación del 40% de mujeres presentadas siempre que en las pruebas obtengan la aptitud requerida.

Con esta convocatoria de personal para la línea R-Aeroport, más los 20 maquinistas que ya se han contratado para la operación de la línea Lleida-Terrassa, Ferrocarrils ampliará con cerca de 70 nuevas incorporaciones su plantilla de maquinistas el próximo año.