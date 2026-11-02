FGC pone en servicio el edículo con marquesina de Sant Gervasi (Barcelona) tras acabar su reforma

La entrada de la estación de Sant Gervasi en plaza Molina con su conocida marquesina - FGC

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, y la directora de Material Móvil y Red Ferroviaria de FGC, Esther García, han visitado este lunes la estación de Sant Gervasi de la línea Barcelona-Vallès una vez finalizadas las obras de rehabilitación del edículo y la marquesina, informa la empresa en un comunicado.

Los trabajos, que se iniciaron en marzo con un presupuesto de 669.717,80 euros (antes de IVA), han consistido en la mejora de la estabilidad estructural del edículo, la recuperación de la marquesina perimetral de vidrio y la reparación de la fachada y de las filtraciones en la cubierta, así como la renovación del cierre de vidrio, de toda la envolvente de la cubierta y de las instalaciones existentes.

En cuanto a la marquesina, eliminada en 1960, los trabajos realizados han permitido recuperar el aspecto original con nuevos acristalamientos y elementos de sujeción modernos.

El edículo, inaugurado en 1931 y ubicado en la Plaza Molina, cuenta con una superficie exterior de 58m2, con un espacio de 5m2 que corresponde al acceso al ascensor; se trata de una estructura de diez pilares mixtas de hormigón con alma de acero, con una cubierta de zinc y cuatro fachadas con cerramientos de vidrio en carpinterías de acero inoxidable.

La intervención "se enmarca dentro del constante proceso de renovación y mantenimiento de las instalaciones que lleva a cabo FGC para continuar dando un servicio de calidad a las personas usuarias", con el objetivo de asegurar la robustez de las instalaciones y la fiabilidad y puntualidad en el servicio.