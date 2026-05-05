FGC registra "récord" de demanda en la línea Lleida-La Pobla de Segur en los últimos 12 meses

Un tren de la línea Lleida-La Pobla de Segur. - GENERALITAT

LLEIDA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha registrado un "récord" de demanda en la línea Lleida-La Pobla de Segur y ha superado el medio millón de viajes en los últimos doce meses, con un total de 501.732 trayectos, informa este martes en un comunicado del Govern.

Asimismo, la demanda acumulada de la línea entre mayo de 2025 y abril de 2026 se ha incrementado en un 8,14% respecto al período anterior, compuesto entre los meses de mayo de 2024 y abril de 2025.

Del 1 de enero al 30 de abril de 2026 FGC ha registrado 161.887 viajes, cifras que también suponen un incremento de la demanda del 11,81% frente a los 144.788 trayectos registrados durante el mismo período del año pasado.

Ferrocarrils ha compartido estos datos durante la Comisión de Seguimiento de la línea Lleida-La Pobla de Segur celebrada en Balaguer (Lleida) formada por los ayuntamientos, el Consell Comarcal y agentes económicos y sociales del territorio.

El presidente de FGC, Carles Ruiz, ha destacado que "la tendencia imparable al alza en la línea Lleida-La Pobla de Segur es fruto de la inversión y de las mejoras en el servicio" que implementa anualmente Ferrocarrils.