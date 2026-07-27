FGC renovará del 11 al 23 de agosto la vía entre Gràcia y Sarrià de la línea Barcelona-Vallès

Archivo - Varias personas en un andén de la estación de Gràcia de FGC. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Ofrecerá servicio alternativo de autobuses en este tramo, que quedará cortado

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) interrumpirá el servicio de la línea Barcelona-Vallès entre las estaciones de Gràcia y Sarrià del 11 al 23 de agosto por obras en las vías.

El operador ferroviario ofrecerá un servicio alternativo de autobuses en el tramo afectado, ha informado FGC este lunes en un comunicado.

La intervención forma parte del proyecto de la renovación de vía entre Plaça Catalunya y Sarrià, una parte del cual ya se ha ejecutado, concretamente el tramo entre Sarrià y Muntaner.

La actuación tiene como objetivo mejorar la robustez del servicio y reducir los costes de mantenimiento, y permitirá implantar en la vía 1, en el tramo entre las estaciones de Gràcia y Muntaner, una nueva vía en placa hormigonada que sustituirá la actual vía sobre balasto.

Además, se renovarán las diagonales del tramo Muntaner - La Bonanova sobre vía en placa hormigonada.

El corte del servicio se ha programado en una época con menor demanda para minimizar el impacto a los usuarios.

Los trabajos previos, que empezaron en mayo, no han causado hasta ahora afectaciones, debido a que se llevan a cabo fundamentalmente fuera de horario comercial, por la noche.