FGC renovará las vías entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa (Barcelona) del 1 al 7 de agosto

Tren de FGC de la línea Llobregat-Anoia - FGC

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ofrecerá un servicio alternativo de autobuses del 1 al 7 de agosto entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa (Barcelona) por obras de renovación de la vía en este tramo, lo que obligará a cortar la circulación de trenes.

La obra, entre las estaciones de Sant Vicenç-Castellgalí y Manresa Baixador de la línea Llobregat-Anoia, consistirá en renovar de forma integral de 400 metros de vía en el interior del túnel de Santa Clara, a la altura de la estación de Manresa-Viladordis, informa FGC en un comunicado este martes.

También se ejecutará, entre otras cosas, una nueva vía en placa hormigonada sustituyendo la vía en balasto actual con el objetivo de reforzar la estabilidad de la vía, mejorar el sistema de drenaje y evitar las filtraciones de agua.

Los trabajos previos, que empezaron en mayo, no han causado afectación del servicio, ya que se llevan a cabo fundamentalmente en horario nocturno, fuera del horario comercial.

El servicio alternativo de autobuses conectará las estaciones de Sant Vicenç-Castellgalí, Manresa Viladordis, Manresa Alta y Manresa Baixador.