La fiesta ilegal en La Sénia (Tarragona) continúa sin incidentes por tercer día consecutivo

Polígono de les Mataltes, en La Sènia (Tarragona) - AJUNTAMENT DE LA SÈNIA

TARRAGONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fiesta ilegal que se celebra en La Sénia (Tarragona) desde Nochevieja en naves industriales continúa este sábado activa y sin incidentes, según los Mossos d'Esquadra, y con la participación de unas 600-800 personas aproximadamente según fuentes de la Policía Local.

Fuentes de los Mossos han explicado a Europa Press que no se han producido incidentes, no se ha notificado ninguna denuncia y se está intentando contactar con la propiedad del recinto donde se desarrolla la fiesta.

Además, los agentes están realizando controles de alcohol y drogas a aquellos que abandonan la fiesta.

DAÑOS EN LOS CULTIVOS

La tercera teniente de alcalde de La Sénia, Susanna Querol, ha alertado en declaraciones a 3Cat que algunos asistentes están dañando espacios agrícolas de los alrededores al intentar abandonar la fiesta por vías donde no se encuentra la policía.

Ha explicado que "muchas fincas están llenas de olivas. Si pasan los coches por dentro de los campos y haces vida por allí, las olivas se dañan, evidentemente".

"Esto son pérdidas de cosecha, pérdidas económicas", ha remarcado al respecto.