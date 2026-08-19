La fiestas de Sants de Barcelona empiezan este sábado con 300 actividades y 11 calles decoradas

Archivo - La calle Finlàndia, primer premio de las fiestas de Sants de Barcelona con adornos de Navidad - @BCN_SANTSMONT - Archivo

La actriz y directora Leticia Dolera abrirá las fiestas a las 20 horas en la Espanya Industrial

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) - +

El distrito barcelonés de Sants empieza este sábado su Festa Major, en la que se llevarán a cabo más de 300 actividades, organizadas por las comisiones de fiestas, entidades y equipamientos, y donde los visitantes podrán visitar hasta 11 calles decoradas.

Las fiestas darán comienzo a las 20 horas en el parque de la Espanya Industrial con el pregón de la actriz, guionista y directora de cine Leticia Dolera, y se alargarán hasta el 30 de agosto, informa el consistorio en un comunicado.

Durante toda la semana, se podrán visitar las 11 calles decoradas para la ocasión, entre ellas la de Alcolea de Baix, sobre el misterio de los calcetines perdidos, Alcolea de Dalt, basada en el Circuit de Montjuïc, y la plaza de la Farga, inspirada en Lorax.

A continuación, la calle Finlàndia honrará su 45 aniversario centrado en la ciencia y la innovación, la calle Galileo hará un homenaje al cine clásico, la calle Guadiana evocará un universo dulce e imaginativo y la calle Papin estará dedicada a la Olimpíada Popular celebrada en 1936.

Finalmente, la calle Vallespir de Baix reivindicará la escuela pública, la calle Sagunt hará una oda al arte abstracto, la calle Valladolid recreará la Ruta de la Seda y la calle Vallespir de Dalt tendrá lista una la propuesta gastronómica inspirada en Ratatouille.

PROGRAMACIÓN

Además de las calles decoradas, las fiestas de Sants también devolverán al barrio varios de sus eventos clásicos, como los preparados por los Castellers de Sants en la plaza Sant Climent y la calle dels Comtes de Bell-Lloc, y los de la Lleialtat Santsenca en la calle Dalmau y en plaza Bonet i Muixí.

El Parque de la España Industrial volverá a acoger este año toda la programación unitaria del martes de la Festa Major y el Piromusical de la Colla de Diables de Sants: el sábado 29 tendrá lugar el Correfoc infantil, seguido por el Correfoc adulto.

El domingo 30 será el día dedicado al deporte, protagonizado por las Curses Atlètiques, de 8 a 10 horas, por las calles de Sants y de la Creu Coberta entre Olzinelles y Moianès, y por las Curses Ciclistes, de 10 a 14.30 horas, con el mismo recorrido,

Entre las actividades destacadas se sitúan una visita guiada al Cementiri de Sants el domingo 23, un vermut marinero en el Mercat de Sants el día 26, precedido de la tradicional ofrenda floral a Sant Bartomeu, y la noche de conciertos de Festa Major del martes 25, a partir de las 22.30 horas, con Juny del 99 y Mala Vida.

Para respetar el descanso del vecindario, la fiesta acabará a las 2 de la madrugada los días laborables, y los viernes y sábados, víspera de festivo para muchos, la fiesta podrá durar hasta las 3 de la madrugada.