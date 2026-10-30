Figaredo expone al Cercle d'Economia el programa de Vox: la remigración es "esencial"

(I-D) El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga; el diputado en el Congreso José María Figaredo, y el candidato al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de desregulación, energía y economía de Vox, José María Figaredo, se ha reunido este viernes con el Cercle d'Economia, a quienes ha expuesto el programa de Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre: "La remigración es un pivote esencial".

Así se ha expresado en declaraciones a periodistas en Barcelona junto al portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, y al candidato al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, tras la reunión con la entidad.

Además de la remigración, Figaredo también ha trasladado al Cercle las propuestas de su partido basadas en la prioridad nacional; la desregulación, la simplificación de las normas "que a día de hoy asfixia a la actividad económica y a los empresarios", y la bajada de impuestos.

"Hemos intercambiado impresiones, ellos nos han manifestado y expuesto cuál es su visión de la situación económica actual y nosotros les hemos expuesto cuál es el programa de Vox, cuáles son los planes que tenemos para estas próximas elecciones", ha explicado.

"INSEGURIDAD" EN BARCELONA

Por otra parte, preguntado por los disturbios del pasado sábado en la capital catalana, Figaredo ha lamentado los episodios de violencia y ha responsabilizado al Gobierno de la "absoluta inseguridad".

"Autónomos, trabajadores, personas que han levantado la persiana cada día han visto cómo se ha arruinado su futuro en unas pocas horas por un Gobierno que es incapaz de garantizar la seguridad de los españoles", ha zanjado.