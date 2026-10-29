Figueres (Girona) consulta a sus ciudadanos qué tipo de comercio quieren en el centro histórico - AYUNTAMIENTO DE FIGUERES

FIGUERES (GIRONA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Figueres (Girona) ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para conocer sus hábitos de consumo y preferencias con el objetivo de definir el tipo de comercios que quieren en el centro histórico de la ciudad.

En un comunicado este jueves, el consistorio ha explicado que la iniciativa se enmarca en la elaboración del Plan especial de usos comerciales del centro histórico y que prevé llevar el documento al pleno de diciembre para su aprobación inicial y permitir la suspensión automática de nuevas licencias de establecimientos que "degraden la imagen y la calidad comercial de la ciudad".

Ha recalcado que quieren regular los supermercados 24 horas, los locales de máquinas expendedoras o las tiendas de carcasas para móviles, a la vez que ha añadido que la consulta es anónima y se puede responder a través de la aplicación móvil 'Figueres 360' hasta el domingo 1 de noviembre.