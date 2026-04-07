Los finalistas del I Premio Aena de narrativa defienden el galardón y la "visibilidad" que otorga

(I-D) Los escritores Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Samanta Schweblin y Enrique Vila-Matas, finalistas del I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, en el Museu Marítim de Barcelona, a 7 de abril de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 5 finalistas del I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana a obra publicada --dotado con un millón de euros para el ganador y 30.000 euros para los finalistas-- han defendido este martes en rueda de prensa un galardón de estas características y han destacado la "visibilidad" que otorga para llegar a nuevos lectores.

Los finalistas son Héctor Abad Faciolince con 'Ahora y en la hora' (Alfaguara), Nona Fernández por 'Marciano' (Random House), Marcos Giralt Torrente con 'Los ilusionistas' (Anagrama), Samanta Schweblin con 'El buen mal' (Seix Barral) y Enrique Vila-Matas con 'Canon de cámara oscura' (Seix Barral).

Preguntados la víspera de la entrega del premio en el Museu Marítim de Barcelona ante las críticas por la cuantía del galardón, el escritor Héctor Abad Faciolince ha bromeado que los votos de pobreza de los escritores no tienen que ser "perpetuos".

"A los tenistas si le dan un premio, el gremio de los tenistas no protesta. El nuestro sí. Estamos hechos para criticarlo todo", ha dicho Abad Faciolince.

Nona Fernández ha dicho que cualquier premio que ponga de relieve el trabajo cultural y más en un mundo donde los galardones "han sido jivarizados", por lo que ha abogado por que se mantengan.

Marcos Giralt Torrente ha afirmado que galardones como este pueden permitir visibilizarse ante nuevos lectores y nuevos mundos más allá del literario, a lo que Samantha Schweblin ha añadido que las críticas pueden ser entendibles, pero ha pedido "no sacrificar el espacio que trae este premio".

Por su parte, Enrique Vila-Matas ha recordado que existe un premio similar hispanoamericano como el Rómulo Gallegos, que ahora se ha convertido en más local, y ha dicho que la importancia de un premio es la capacidad que otorga de aumentar los lectores: "Resume el valor real de los premios, que es la visibilidad".

Sobre a qué destinarán la cuantía del premio, Fernández ha dicho que se comprará un lavavajillas con el premio de finalista y tiempo para encerrarse a escribir, Giralt Torrente ha apuntado a un móvil, Abad Faciolince ha bromado con una jubilación de la que no dispone, mientras que Schweblin y Vila-Matas han dicho que no lo tienen pensado.

PREMIO ANUAL

La responsable de Comunicación de Aena, María Gómez, ha asegurado que la voluntad de la compañía es que el galardón sea anual a obra publicada, se falle durante el mes de abril y se mantenga la cuantía de un millón de euros.

Preguntado por si se continuará fallando en Barcelona, ha dicho que todavía no se ha decidido si se continuará celebrando en la capital catalana o tendrá otras sedes en el futuro, añadiendo que Barcelona es "un centro editorial".

La cena de entrega del I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana se celebrará este miércoles en el Museu Marítim de Barcelona.