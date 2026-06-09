Finaliza el confinamiento de la urbanización Ciutat Jardí por un incendio en Lleida

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio que afecta a dos naves en Lleida - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este martes por la mañana la alerta Procicat tras controlar los bomberos el incendio originado en unos palets de madera en el exterior de dos empresas de fruta de Lleida, ha informado en un comunicado.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 244 llamadas desde el inicio del fuego este lunes por la noche, se inició sobre las 22.10, y que provocó una columna de humo visible desde diferentes puntos de Lleida.

Durante la madrugada han trabajando en el lugar 44 dotaciones de los bomberos, que han dado por controlado el fuego sobre las 9 de este martes y que continúan remojando la zona y separando los palets de madera con una treintena de dotaciones.

Aunque ya no se ve fuego en el exterior, se vigilará el recinto hasta que se pueda entrar a las naves afectadas para evaluar su estado, y las compañías de suministro revisan las líneas eléctricas y de teléfono.

CONFINAMIENTO

Ante la magnitud de las llamas y la columna de humo, los bomberos evacuaron la primera línea de viviendas y confinaron el resto del barrio de Vila Montcada-Ciutat Jardí, unas 1.300 personas, que ya han regresado a sus casas.

El incendio ha consumido todas las cajas de madera y palets que había en el exterior de las empresas y ha afectado a dos naves industriales de una cooperativa, donde han colapsado las cubiertas y fachadas.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) desplazó hasta el lugar a 5 unidades y atendió a un total de 4 personas leves, todas ellas del cuerpo de Bombers, que no han requerido traslado.