Finaliza sin incidentes el episodio de lluvias en el noreste de Catalunya este martes

Archivo - Crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España).
Archivo - Crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo
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Publicado: martes, 2 junio 2026 21:09
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GIRONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este martes la alerta del plan Inuncat por las lluvias intensas que se han producido durante la tarde en comarcas del noreste de Catalunya, cuyo episodio se ha cerrado sin incidencias destacadas, informa en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha registrado 53,7 l/m2 en Sant Pau de Segúries (Girona), 30,9 en Olot (Girona) y 22,3 en la Vall d'En Bas (Girona).

Durante la tarde se han producido fenómenos de tiempo violento con piedra y fuerte viento en el Ripollès, Berguedà, Osona, Selva y Gironès, si bien el teléfono de emergencias solo ha recibido 4 llamadas.

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