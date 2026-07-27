Finaliza la reforma de la BV-2138 en Torrebusqueta (Barcelona), que gana un tramo peatonal

Castells inaugura la reforma de la BV-2138 en Torrebusqueta - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha finalizado la reforma de la BV-2138 a la altura de Torrebusqueta, en el tramo entre la BP-2121 y la calle Piscina, que ha sido dotado con un itinerario que da preferencia a los peatones.

El vicepresidente cuarto y diputado de Infraestructuras, Equipamiento y Patrimonio Arquitectónico, Marc Castells, inauguró este sábado el nuevo tramo, de unos 200 metros y de plataforma única, explica la Diputación en un comunicado este lunes.

La reforma también ha conseguido mejorar las condiciones de sombra en los desplazamientos a pie hacia la piscina municipal, que se concentran en verano, además de favorecer la percepción de cambio de un entorno interurbano a urbano de forma progresiva.