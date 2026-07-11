Finalizan las mejoras en la C-31 y C-32 en Castelldefels (Barcelona) con 5 millones de inversión - GOVERN

BARCELONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las cerca de 20 actuaciones de mejora en seguridad viaria y conservación de infraestructuras en la C-31 y la C-32 en Castelldefels (Barcelona) han finalizado tras la inversión de 5,2 millones de euros, informa el Govern en un comunicado este sábado.

La principal actuación ha sido la substitución de la pasarela para peatones sobre la C-31 en la Pava, entre Castelldefels y Gavà, con una nueva estructura que mejora la accesibilidad, funcionalidad y eficiencia.

Además, en varios tramos se han implementado y mejorado las barreras de seguridad, se han reparado estructuras y renovado ramales, se ha intervenido en enlaces y otros elementos de la vía y ha habido actuaciones para mejorar la movilidad de los peatones y se han ampliado aceras.

Según la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, estas actuaciones muestran en compromiso del Govern en "la conservación, modernización y mejora continua de la red viaria, para garantizar unas infraestructuras seguras y eficientes".

La consellera ha destacado que la mejora de estas infraestructuras a su paso por Castelldefels y Gavà se produce en "un entorno estratégico para la movilidad metropolitana".