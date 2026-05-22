Finalizan las obras de mejora del cruce de la C-14 en Pinell del Solsonès (Lleida)

Imagen del tramo. - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat ha finalizado las obras de mejora del cruce en la carretera C-14 y el camino de acceso a Pinell del Solsonès (Lleida), informa este viernes en un comunicado.

La actuación, que ha contado con un presupuesto de 450.000 euros, ha supuesto la construcción de un carril central y los ramales de incorporación para favorecer el movimiento de vehículos.

Además, ha permitido mejorar la seguridad viaria y funcionalidad del cruce para las maniobras de las personas usuarias, así como la accesibilidad al municipio.